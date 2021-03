Taylor Swift furiosa con una serie Netflix per una battuta sessista | ' Basta con queste strate'

reptaylordidit : RT @camillastreet: pazzesca taylor swift ospite a sanremo 2020 - reptaylordidit : RT @cowboylike_CT: Taylor Swift x Mucche Te lo avevo promesso @camillastreet ed eccolo qui, a thread (perchè io faccio solo thread seri) - TobinH77 : RT @IvstinreaIity: “taylor swift scrive solo canzoni sui suoi ex”??????: a thread - folkvmillie : non mio cugino che dice che se irama e alessandra amoroso avessero un figlio sarebbe taylor swift perché gli somiglia???? - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: chissà se ve ne rendete conto che quando a distanza di anni portate ancora avanti questa narrativa che perrie non può s… -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Swift

Vanity Fair Italia

'Che ti importa? Passi da un uomo all'altro più velocemente di'. La battuta è un passaggio della serie adolescenziale di Netflix ' Ginny & Georgia ' e... non l'ha presa affatto bene. La cantante ha fatto un post su Twitter, in cui si ...Ginny & Georgia nella bufera dopo una battuta su"Hey, Ginny & Georgia , il 2010 mi ha chiamata e rivuole indietro quella battuta pigra e profondamente sessista. Quando la finiremo di ...La popstar indignata per una battuta che la riguarda, a suo dire poco rispettosa. Ginny & Georgia, una nuova serie tv arrivata qualche giorno fa in streaming su Netflix, sta riscuotendo un discreto su ...Netflix è a rischio dopo una battuta infelice sulla popstar: “Passi da un uomo all’altro", la cantante risponde per le rime.