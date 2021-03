Spallanzani, Vaia: logica brevetto va superata (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Bisogna superare la logica del brevetto. Le aziende devono cedere i brevetti e consentire alle industrie italiane di produrre, superando la logica geopolitica. Se un vaccino e’ sicuro ed efficace, dobbiamo acquisirlo ovunque esso sia”. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a margine di una iniziativa con la Figc. Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Bisogna superare ladel. Le aziende devono cedere i brevetti e consentire alle industrie italiane di produrre, superando lageopolitica. Se un vaccino e’ sicuro ed efficace, dobbiamo acquisirlo ovunque esso sia”. Lo ha detto Francesco, direttore sanitario dell’Istituto Lazzarodi Roma, a margine di una iniziativa con la Figc.

