Se il Pd ha fatto male i Conte. L’analisi di Tivelli (Di martedì 2 marzo 2021) L’investitura di domenica scorsa di Beppe Grillo in presenza dei 12 apostoli del movimento 5 stelle da lui convocati per assistere alla cerimonia di benedizione, nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte come nuovo leader dei 5 stelle, è indubbiamente un passaggio molto significativo, che dimostra solide basi da “cacciatore di teste” dell’ex comico genovese fondatore del movimento. Anche se non è che poi ci volesse molto, per il linguaggio solito che usa Grillo, a capire, per come sostanzialmente ha operato da capo di Governo, Conte, che è “uno di noi”, in pratica, “un grillino”. Nel momento in cui sale l’immagine di cacciatore di teste e di stratega di Grillo scende invece di molto l’immagine di un altro stratega di cui nei mesi e nelle settimane scorse hanno ampiamente riferito le cronache politiche, quel Goffredo Bettini che, grazie anche a un ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) L’investitura di domenica scorsa di Beppe Grillo in presenza dei 12 apostoli del movimento 5 stelle da lui convocati per assistere alla cerimonia di benedizione, nei confronti dell’ex premier Giuseppecome nuovo leader dei 5 stelle, è indubbiamente un passaggio molto significativo, che dimostra solide basi da “cacciatore di teste” dell’ex comico genovese fondatore del movimento. Anche se non è che poi ci volesse molto, per il linguaggio solito che usa Grillo, a capire, per come sostanzialmente ha operato da capo di Governo,, che è “uno di noi”, in pratica, “un grillino”. Nel momento in cui sale l’immagine di cacciatore di teste e di stratega di Grillo scende invece di molto l’immagine di un altro stratega di cui nei mesi e nelle settimane scorse hanno ampiamente riferito le cronache politiche, quel Goffredo Bettini che, grazie anche a un ...

