Sanremo 2021 | nell’auto sospetta che girava col coprifuoco la polizia trova Orietta Berti!

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 marzo 2021)Berti inseguita in piena notte da tre volanti dellaa sirene spiegate! Scene da spy-story la notte scorsa in quel didove, presissima dall’imminente debutto del Festival, incurante del, la cantante emiliana si è concessa la licenza di muoversi in macchina da un albergo all’altro.Berti: “Tre macchine dellami hanno inseguito e mi hanno fermato” “Tre auto dellami hanno inseguito…”, ha poi raccontato divertita la cantante. “Mi ha fermato la, erano le 22.05 e da Bordighera sono andata a ritirare gli abiti. Tre macchine dellami hanno inseguito e mi hanno fermato”.Berti: “Ho detto che dovevo provare gli abiti, mi hanno accompagnato” Una ...