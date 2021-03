Pallanuoto, Champions League 2020/2021: Brescia si impone 11-6 sul Jadran, aggancio in vetta (Di martedì 2 marzo 2021) Nella quarta giornata del Gruppo B della LEN Champions League 2020/2021 di Pallanuoto Brescia si impone a domicilio nella vasca dello Jadran, imponendosi col punteggio di 6-11. Una sfida in cui gli azzurri hanno controllato saldamento lo 0-2 di vantaggio creato all’interno del primo quarto, andando poi al riposo sul 3-5. La sfida si chiude sostanzialmente al termine del terzo quarto, con Brescia avanti 3-7. Gli ospiti approfittano così della sconfitta Barceloneta contro il Ferencvarosi, agganciando entrambe le formazioni al primo posto con tre vittorie e una sola sconfitta. I montenegrini, invece, sono appaiati con 3 punti alle altre due realtà del girone: Hannover e Dinamo Tbilisi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Nella quarta giornata del Gruppo B della LENdisia domicilio nella vasca dellondosi col punteggio di 6-11. Una sfida in cui gli azzurri hanno controllato saldamento lo 0-2 di vantaggio creato all’interno del primo quarto, andando poi al riposo sul 3-5. La sfida si chiude sostanzialmente al termine del terzo quarto, conavanti 3-7. Gli ospiti approfittano così della sconfitta Barceloneta contro il Ferencvarosi, agganciando entrambe le formazioni al primo posto con tre vittorie e una sola sconfitta. I montenegrini, invece, sono appaiati con 3 punti alle altre due realtà del girone: Hannover e Dinamo Tbilisi. SportFace.

