Palermo | casa di riposo lager | anziani picchiati ed insultati

(Di martedì 2 marzo 2021)died. Tutto ha inizio cinque mesi fa, quando un’anziana, ospite delladi, è riuscita a telefonare, svelando le continue violenze. Così è partita l’indagine della Guardia di Finanza. Una telecamera nascosta nella“I nonnini di Enza” ha registrato scene agghiaccianti: “Ti prendo a bastonate, ti ammazzo a legnate”, urlavano gli inservienti. “Cosa inutile, prostituta, devi buttare il sangue, tanto se muori che mi interessa”. Stamattina, è scattato il blitz per liberare gli ospiti, in tutto otto, della comunità alloggio, che si trova in viale Lazio 129, nel centro del capoluogo siciliano. Sono stati notificati gli ...

CalabriaTw : Ci sono proposte di legge da troppo tempo chiuse nei cassetti. Tra queste la mia sulla videosorveglianza. A Palermo… - federicasolfa : @GrandeTrash2 Io che sono di Palermo a casa???????? - Marco51041895 : @GrandeFratello IL MIO SOGNO LA CASA DEL GF. VI SEGUO SEMPRE DA PALERMO. SIETE FANTASTICI. PIER VIMCITORE LA VITTOR… - Marco51041895 : @teamsalemioff DA PALERMO FATTO. PIER X SEMPRE E ANCHE GIULIA TI AMMIRO TANTO. SE VIENI A PALERMO TI PORTO A MANGI… - anna04596988 : @lucalofranco peccato alle prossime elezioni il palermo lo vede da casa sua ah ah -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo casa

RagusaOggi

... nel Pendolo i protagonisti sono Belbo e Casaubon, dipendenti di unaeditrice dalla doppia ... Lungo il XIX secolo, tra Torino,e Parigi, troviamo una satanista isterica, un abate che muore ...'Un uomo è da diversi minuti davanti alla porta dibussa e mi insulta": questo avveniva mentre ... A fine gennaio c'era stata la terribile notizia della bimba di 10 anni che aera morta - ...L'odissea della famiglia è iniziata il 10 febbraio. Dopo un malore, la 92enne è stata soccorsa in casa e trasportata in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118 ...Difesa e centrocampo inediti per la Viterbese, nella delicatissima trasferta di domani pomeriggio sul terreno di gioco della Paganese in occasione del turno infrasettimanale. Le squalifiche ...