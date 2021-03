Oprah con Meghan e Harry: nuovi spoiler (Di martedì 2 marzo 2021) Continuano a giungere anticipazioni sull’intervista esclusiva che Harry e Meghan hanno concesso alla giornalista statunitense Oprah Winfrey. Una chiacchierata di circa due ore che verrà trasmessa in USA il 7 marzo. In queste ore è stato rilasciato un altro trailer nel quale è possibile ascoltare il principe Henry mentre parla dei suoi timori per la moglie, poiché temeva che i suoi rapporti tesi con la stampa britannica potessero portarla alla morte com’è accaduto alla madre, la principessa Diana. Gli spoiler di Oprah con Meghan e Harry si concentrano proprio sulla scelta della celebre coppia di lasciare la Royal Family nel gennaio del 2020 per cominciare una nuova vita negli States. Harry, parlando con la conduttrice, si dice rasserenato e felice di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Continuano a giungere anticipazioni sull’intervista esclusiva chehanno concesso alla giornalista statunitenseWinfrey. Una chiacchierata di circa due ore che verrà trasmessa in USA il 7 marzo. In queste ore è stato rilasciato un altro trailer nel quale è possibile ascoltare il principe Henry mentre parla dei suoi timori per la moglie, poiché temeva che i suoi rapporti tesi con la stampa britannica potessero portarla alla morte com’è accaduto alla madre, la principessa Diana. Glidiconsi concentrano proprio sulla scelta della celebre coppia di lasciare la Royal Family nel gennaio del 2020 per cominciare una nuova vita negli States., parlando con la conduttrice, si dice rasserenato e felice di ...

laviniaorefici : Sarà ITV a trasmettere l’intervista di Harry&Meghan con Oprah in Gran Bretagna e l’esclusiva è stata pagata circa 1… - infoitcultura : La corona trema per l’intervista di Harry e Megan con Oprah Winfrey: emergono le prime anticipazioni - infoitcultura : Meghan Markle e l'abito di Armani per l'intervista con Oprah - libertfly : Giorgio Armani veste l’ex Duchessa Meghan Markle per l’intervista con Oprah Winfrey - Ellyssima : @K_FITERMANN @andreapurgatori @rulajebreal @mannocchia @maurobiani @matteorenzi E tutto il resto dell'occidente, d… -