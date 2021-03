MotoGP, Enea Bastianini fa il suo debutto nella classe regina da campione del mondo della Moto2 (Di martedì 2 marzo 2021) Il GP di Losail (Qatar) del prossimo 28 marzo, tappa inaugurare del Motomondiale 2021, sarà il primo appuntamento in MotoGP per Enea Bastianini. Il campione del mondo in carica della Moto2, vincitore all’ultima decisiva prova di Portimao (Portogallo), si appresta per una nuova sfida con il team Esponsorama Racing (Ducati) accanto all’ex rivale Luca Marini. Il teammate del fratello di Valentino Rossi dovrà vedersela con le stelle del Motomondiale in quella che molto pronbabilmente sarà una stagione di apprendistato. Bastianini ha tutte le carte in regola per ben figurare con una moto che può puntare alla Top10 in svariate occasioni. L’ex alfiere di Italtrans Racing tenterà di eguagliare lo spagnolo Marc Marquez. Ricordiamo infatti che il ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Il GP di Losail (Qatar) del prossimo 28 marzo, tappa inaugurare del Motomondiale 2021, sarà il primo appuntamento inper. Ildelin carica, vincitore all’ultima decisiva prova di Portimao (Portogallo), si appresta per una nuova sfida con il team Esponsorama Racing (Ducati) accanto all’ex rivale Luca Marini. Il teammate del fratello di Valentino Rossi dovrà vedersela con le stelle del Motomondiale in quella che molto pronbabilmente sarà una stagione di apprendistato.ha tutte le carte in regola per ben figurare con una moto che può puntare alla Top10 in svariate occasioni. L’ex alfiere di Italtrans Racing tenterà di eguagliare lo spagnolo Marc Marquez. Ricordiamo infatti che il ...

