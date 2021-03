LIVE Dinamo Sassari-Saragozza 32-35, Champions League basket in DIRETTA: il Banco resta a contatto nel secondo quarto (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Errore di Treier da tre, fallo di Bilan su Harris a rimbalzo, Sassari in bonus, liberi. 34-38 Completato il gioco da tre, Saragozza riacquisisce due possessi di vantaggio. 34-37 Barreiro, il 7 segna con il fallo di Treier. 34-35 2/2 Spissu, 3’51” per chiudere il secondo quarto. Fallo di Sulaimon che manda Spissu in lunetta, prima però, time out di coach Hernandez. 32-35 TRIPLA DI TREIER DALL’ANGOLO, -3 Sassari. 29-35 1/2 Burnell, 5’32” all’intervallo lungo, Casademont ha esaurito il bonus, 3 falli per Sassari. Viaggio in lunetta per Jason Burnell. 28-35 Bilan elude la marcatura di Hlinason e si appoggia al tabellone. 26-35 Assist di Ennis per il taglio di Hlinason. 26-33 Schiacciata di Ennis. 26-31 Piazzato di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAErrore di Treier da tre, fallo di Bilan su Harris a rimbalzo,in bonus, liberi. 34-38 Completato il gioco da tre,riacquisisce due possessi di vantaggio. 34-37 Barreiro, il 7 segna con il fallo di Treier. 34-35 2/2 Spissu, 3’51” per chiudere il. Fallo di Sulaimon che manda Spissu in lunetta, prima però, time out di coach Hernandez. 32-35 TRIPLA DI TREIER DALL’ANGOLO, -3. 29-35 1/2 Burnell, 5’32” all’intervallo lungo, Casademont ha esaurito il bonus, 3 falli per. Viaggio in lunetta per Jason Burnell. 28-35 Bilan elude la marcatura di Hlinason e si appoggia al tabellone. 26-35 Assist di Ennis per il taglio di Hlinason. 26-33 Schiacciata di Ennis. 26-31 Piazzato di ...

sportface2016 : #BasketballCL LIVE - Il Banco di Sardegna #Sassari ospita #Zaragoza nella prima giornata del gruppo L: segui gli… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Saragozza Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-S… - REYER1872 : Orogranata in arrivo al #Taliercio per la sfida con @dinamo_sassari ???? Palla a due alle 18.00 ? live su #LBFtv ??… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Venezia 85-77 Serie A basket in DIRETTA: Sassari in controllo a cinque dalla fine - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Venezia 35-39 Serie A basket in DIRETTA: ritmi elevati e ottime percentuali a Sassari -… -