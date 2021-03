Lecce – Entella | poche emozioni | 0-0 al Via del Mare

(Di martedì 2 marzo 2021)valevole per la 26esima giornata di Serie B, è terminata 0-0. I giallorossi non sono riusciti a segnare nemmeno un gol così come la formazione ligure. Entrambe le squadre guadagnano così un punto a testa che non modifica di molto le loro classifiche. Brescia-Cosenza 2-0: Bjarnason e Ayè stendono i calabresi, com’è andata la partita?che si è giocata allo stadio Via delnon è stata una partita ricca di…anzi. Le due squadre hanno costruito poco e sono riuscite a concludere ancora meno. Rispetto agli avversari, ilè risultato più determinato e aggressivo ma nonostante questo non è riuscito a superare un super Russo che ha difeso egregiamente la propria porta. ...

Rallenta anche il, rimanendo in ogni caso nella bagarre playoff a quota 40 punti: i salentini raccolgono un timido 0 - 0 contro l'. Infine da segnalare il successo in extremis del ...Ildi Corini soffre e non va oltre il pari contro l', ultima in classifica. Finale con brivido per la Salernitana, che nel recupero getta alle ortiche il rigore del possibile vantaggio ...Alla fine della partita con l’Entella, finita 0-0, l’allenatore giallorosso analizza la prestazione dei suoi e sottolinea che l’unica cosa che è manata al Lecce è il gol “E’ mancato il gol. Non so ...Chievo quinto: 3-0 sul Pordenone. Pescara corsaro 1-0 a Cittadella; Lecce a secco contro l’Entella. Vincono Pisa e Brescia. Video: Tgs. Serie A: passo falso della Juve a Verona, crollo Lazio. Le ...