Grave lutto per Ignazio Boschetto de Il Volo: è morto suo padre (Di martedì 2 marzo 2021) Grave lutto per i ragazzi de Il Volo . E' morto il padre di Ignazio Boschetto, Vito Boschetto . Secondo le prime notizie diffuse l'uomo sarebbe morto per un malore improvviso mentre si trovava a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021)per i ragazzi de Il. E'ildi, Vito. Secondo le prime notizie diffuse l'uomo sarebbeper un malore improvviso mentre si trovava a ...

MediasetTgcom24 : Grave lutto per Ignazio Boschetto de Il Volo: è morto suo padre #ilvolo - CronacaSocial : ? Grave lutto per #IlVolo. La triste notizia ha sconvolto i fan. LEGGI ?? - appuntidicarta : servizio ora in tv. dice una ragazza intervistata che 'a 19 anni è devastante' cosa? (alphabet. order) bullismo… - DonnaGlamour : Grave lutto a poche ore dall’inizio di Sanremo: è morto il padre di Ignazio Boschetto - TeleradioNews : Sconcerta quanto preoccupa la seguente nota del Comune di Pietramelara: Ancora un grave lutto ha colpito la nostra… -