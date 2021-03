Golden Globe: Amanda Seyfried e Nicholas Hoult indossano i gioielli Jaeger-LeCoultre (Di martedì 2 marzo 2021) Alto tasso di seduzione sul prestigioso red carpet americano dei Golden Globe. La cerimonia di premiazione della 78ª edizione dei Golden Globe Awards ha avuto luogo il 28 febbraio 2021 ed è stata trasmessa in diretta dalla rete statunitense NBC. Abbiamo ammirato non solo sfavillanti abiti di haute couture ma anche capolavori di haute joaillerie. Amanda Seyfried, amica di lunga data della Maison Jaeger-LeCoultre, indossava elegantemente una Feuille Jaeger-LeCoultre 101 in oro rosa sul tappeto rosso. Un modello prezioso che unisce l’esperienza orologiaia e i gioielli della Manifattura. “L’orologio gioiello Jaeger-LeCoultre è senza sforzo perché si abbina bene a tutto e ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 marzo 2021) Alto tasso di seduzione sul prestigioso red carpet americano dei. La cerimonia di premiazione della 78ª edizione deiAwards ha avuto luogo il 28 febbraio 2021 ed è stata trasmessa in diretta dalla rete statunitense NBC. Abbiamo ammirato non solo sfavillanti abiti di haute couture ma anche capolavori di haute joaillerie., amica di lunga data della Maison, indossava elegantemente una Feuille101 in oro rosa sul tappeto rosso. Un modello prezioso che unisce l’esperienza orologiaia e idella Manifattura. “L’orologio gioielloè senza sforzo perché si abbina bene a tutto e ...

