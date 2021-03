Gf Vip | social impazziti per la figlia di Dayane | ecco perche il soprannome della piccola è “Bubi”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 2 marzo 2021) Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, protagonista indiscussa di questa puntata saràMello che in quest giorni ha avuto non pochi conflitti con i suoi compagni di avventura. A cominciare dall’allontanamento da Rosalinda (Adua del Vesco), le due sembrano aver preso strade diverse: in particolar modo la movorrebbe portare avanti il su percorso in solitaria senza doversi appoggiare alla sua compagna d avventura. Al Grande Fratello Vip 5 si parla spesso di, ladiMello e il suo ex fidanzato Stefano Sala. In molti si sono chiesti perché laSofia è soprannominata ‘’. Oggi è stata la stessa moa spiegare il motivo di questa scelta, Cecilia Capriotti le ha infatti chiesto come mai ...