Gf Vip | il vincitore è Tommaso Zorzi

(Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Galici Si spengono le luci del Gf Vip 5 dopo 170 giorni e 35 concorrenti: solo 5 sono arrivati alla finalissima del reality di Canale5,esceDopo 170 giorni, i concorrenti superstiti del Gf Vip oggi rivedono il mondo reale,da. Di mezzo c'è stata una seconda ondata della pandemia, una crisi e un cambio di governo. Sono morte decine di migliaia di persone, molte conosciute. Tornano in un mondo che non è quello che hanno lasciato quando, il 14 settembre 2020, hanno varcato la soglia della porta rossa. Probabilmente non avrebbero accettato di partecipare se avessero saputo che avrebbero trascorso in quella Casa 5 mesi e mezzo della loro esistenza, probabilmente avrebbero declinato l'invito. Eppure, guardare bene, quella Casa è stata l'unica ...