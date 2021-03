Draghi chi silura oggi? Conte leader M5S, chi paga? Ring nel Pd (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – Chi frequenta i palazzi della politica ormai ha sempre la domanda del giorno: il premier Mario Draghi chi ha silurato oggi? Eh sì, perché è proprio vero che il premier ha deciso di far parlare i fatti e finora questi dimostrano che il ‘carro rimozioni’ del nuovo esecutivo e operativo. E non ci saranno sconti, bisognerà soltanto firmare il verbale e accomodarsi all’uscio. Ieri è accaduto a Domenico Arcuri, che ha dovuto lasciare in fretta e furia il suo posto di Commissario straordinario per l’emergenza Covid a un generale dell’esercito. E per lui nei corridoi politici si rincorrono ‘voci’ che lo vedono nel mirino del premier anche per il suo posto di ad di Invitalia. A Palazzo Chigi i cronisti hanno registrato una serie di via vai e di incontri, e nelle prossime ore si avrà la conferma se il posto di Arcuri sarà assegnato alla persona che in questo anno di epidemia ha sostenuto con crediti agevolati le imprese colpite. Nel mirino, dicono altre ‘voci’, c’è anche la presidenza dell’Inps. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – Chi frequenta i palazzi della politica ormai ha sempre la domanda del giorno: il premier Mario Draghi chi ha silurato oggi? Eh sì, perché è proprio vero che il premier ha deciso di far parlare i fatti e finora questi dimostrano che il ‘carro rimozioni’ del nuovo esecutivo e operativo. E non ci saranno sconti, bisognerà soltanto firmare il verbale e accomodarsi all’uscio. Ieri è accaduto a Domenico Arcuri, che ha dovuto lasciare in fretta e furia il suo posto di Commissario straordinario per l’emergenza Covid a un generale dell’esercito. E per lui nei corridoi politici si rincorrono ‘voci’ che lo vedono nel mirino del premier anche per il suo posto di ad di Invitalia. A Palazzo Chigi i cronisti hanno registrato una serie di via vai e di incontri, e nelle prossime ore si avrà la conferma se il posto di Arcuri sarà assegnato alla persona che in questo anno di epidemia ha sostenuto con crediti agevolati le imprese colpite. Nel mirino, dicono altre ‘voci’, c’è anche la presidenza dell’Inps.

