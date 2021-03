Del Genio avvisa: “Se il Napoli non pressa bene, rischia l’imbarcata” (Di martedì 2 marzo 2021) Del Genio avvisa che se il Napoli non pressa bene, rischia l'imbarcata. Oppure dovrebbe fare copertura maggiore per cercare poi di salire il campo L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 2 marzo 2021) Delche se ilnonl'imbarcata. Oppure dovrebbe fare copertura maggiore per cercare poi di salire il campo L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fattoquotidiano : GENIO BOMBA: COME PERDERE LA FACCIA PER DUE SPICCI Sdraiandosi ai piedi insanguinati del principe Mohammed bin Salm… - La7tv : #propagandalive Il cartoon del genio Makkox a @welikeduel - tuttonapoli : Del Genio: 'Ci sono 14 mercoledì per Lazio-Torino, qual è il problema? Quelli del protocollo...' - nonnagualtiera : @dayane_nel @ashcoltami Almeno noi non siamo così deficienti da regalare soldi a gente già ricca genio del male - andreaballarati : @Rilievoaiace1 Cominci a seguire una professore di economia, poi comincia a parlare di diritto, fisica, religione,… -