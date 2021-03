orizzontescuola : Covid, record di casi nelle scuole dell’Emilia-Romagna a febbraio - louarvt : RT @FinallyMichele: Italia: Covid 97.945 vittime, disastro economico, record di disoccupati ecc. Italiani: - Alwaysxluke : RT @FinallyMichele: Italia: Covid 97.945 vittime, disastro economico, record di disoccupati ecc. Italiani: - be4_trix_ : RT @fuoridallhype_: “Zorzi vince il reality dei record, per sei mesi, nell’era del covid, tra restrizioni e lockdown, ha tenuto compagnia a… - Francescaforgi4 : RT @FinallyMichele: Italia: Covid 97.945 vittime, disastro economico, record di disoccupati ecc. Italiani: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record

il Resto del Carlino

E prevede di batterlo questa settimana con undi somministrazioni pari a oltre 5.100, tra prima e seconda dose, da lunedì 1 marzo a domenica 7 marzo 2021. In Germania i test veloci anti...... che arrivano a quota 85, superando anche ildi 82 registrato nei giorni scorsi. Nelle ... Al completo ilHospital del capoluogo adriatico. Dalle ultime ore non è più possibile ricorrere ...Inizia oggi il festival di Sanremo, in versione emergenziale e senza pubblico, e già comincia il toto-vincitori. Sarà una edizione in tono minore, causa protocolli Covid, oppure ...In 18 istituti sarà disponibile un tampone antigenico rapido nasale, in forma gratuita e volontaria. Assessore: "Roma ha mostrato interesse" ...