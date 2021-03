Covid: Boschi, 'donne più danneggiate, Recovery per piano lavoro femminile' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Dopo un anno di pandemia, le donne sono le più danneggiate. La ministra Elena Bonetti si sta battendo da tempo su questo punto, ma con il governo Draghi dobbiamo accelerare. Sfruttiamo il Recovery Plan per un grande piano per il lavoro femminile, non solo per misure emergenziali”. Così in un tweet Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Dopo un anno di pandemia, lesono le più. La ministra Elena Bonetti si sta battendo da tempo su questo punto, ma con il governo Draghi dobbiamo accelerare. Sfruttiamo ilPlan per un grandeper il, non solo per misure emergenziali”. Così in un tweet Maria Elena, presidente dei deputati di Italia viva.

TV7Benevento : Covid: Boschi, 'donne più danneggiate, Recovery per piano lavoro femminile'... - Kentel_ : Insomma, l'impianto alla base resta quello del limitare il più possibile i contatti e la socialità: nelle scuole, n… - Ggcrm : @AurelianoStingi @gianlucac1 Post covid se ti va ti porto ad un Goa. Però nei boschi che in città non ha senso. - boschi_roberta : Nessuno si salva da solo - Per vincere contro il Covid-19, il diritto alle cure deve essere per tutti. Firma l'app… - Mania48Mania53 : RT @Tiziana95627735: Situazione invasati x covid: oggi ho fatto 10km a piedi nei boschi, primo incontro con persona NORMALE senza mascheri… -