Bambina di 9 anni uccisa da un vicino di casa, aveva appena fatto un video su Tik Tok: “Sono molto spaventata” (Di martedì 2 marzo 2021) A ?ita, una cittadina russa, una Bambina di 9 anni è stata uccisa con alcuni colpi di arma da fuoco da un vicino di casa. Si trovava in casa da sola con i suoi 2 fratelli e poco prima aveva girato un video su Tik Tok preoccupata del fatto che l’ uomo stesse bussando insistentemente e con violenza alla porta di casa sua. L’assassino ha confessato l’omicidio poco dopo. La Bambina di 9 anni aveva raccontato l’orrore su Tik Tok In seguito all’intervento della polizia Sono stati ricostruiti i tragici momenti che hanno portato alla morte della Bambina di 9 anni, riportati dall’agenzia giornalistica russa Ria Novosti. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) A ?ita, una cittadina russa, unadi 9è statacon alcuni colpi di arma da fuoco da undi. Si trovava inda sola con i suoi 2 fratelli e poco primagirato unsu Tik Tok preoccupata delche l’ uomo stesse bussando insistentemente e con violenza alla porta disua. L’assassino ha confessato l’omicidio poco dopo. Ladi 9raccontato l’orrore su Tik Tok In seguito all’intervento della poliziastati ricostruiti i tragici momenti che hanno portato alla morte delladi 9, riportati dall’agenzia giornalistica russa Ria Novosti. ...

fanpage : Bimba di 11 anni intubata per Covid a Bologna, il pediatra: “Sta male, forse c’è patologia cronica” - SkyTG24 : Covid Bologna, bambina di 11 anni in gravi condizioni: è intubata - Corriere : Bologna, bambina intubata a 11 anni: è la paziente più giovane (e non aveva altre malattie) - SardegnaG : RT @fanpage: Bimba di 11 anni intubata per Covid a Bologna, il pediatra: “Sta male, forse c’è patologia cronica” - Gazzettino : Stefania, morta a 39 anni nell'incidente. Viveva per la sua bambina di 6 anni, sopravvissuta allo schianto per mira… -