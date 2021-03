Apex Legends su Switch a marzo

(Di martedì 2 marzo 2021) Il 9EA e Respawn Entertainment rilasceranno, il loro pluripremiato titolo battle royale, su Nintendo. La versioneporterà ancor più giocatori nell’Arena, offrirà il supporto cross-play platform, così come tutti i contenuti stagionali più recenti, e una piena parità di funzionalità con le altre versioni del videogioco. Per

In Apex Legends, uno dei migliori battle royale del momento, registriamo poco più di 135 FPS; il benchmark che vedete qui è stato effettuato con i dettagli grafici al massimo. Il 9 marzo Apex Legends arriva su Nintendo Switch. La prima pubblicazione del celebre battle royale è datata al 2019, arrivando letteralmente dal nulla e senza alcun preavviso. Electronic Arts ha rilasciato il primo gameplay trailer della versione per Nintendo Switch di Apex Legends.