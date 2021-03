Zingaretti alla Direzione Pd: “Sosterremo il governo Draghi contro i rischi di deragliamento” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Sosterremo con lealtà e dedizione il governo Draghi, difendendo la visione dell’esecutivo contro i rischi di deragliamento. Riprenderà un dibattito politico e noi dobbiamo offrire al Paese una nostra visione e un nostro orizzonte”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la replica in Direzione nazionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “con lealtà e dedizione il, difendendo la visione dell’esecutivodi. Riprenderà un dibattito politico e noi dobbiamo offrire al Paese una nostra visione e un nostro orizzonte”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, durante la replica innazionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

