Tennis | Novak Djokovic eguaglia il primato di Roger Federer | il serbo già certo di un nuovo record di longevità

(Di lunedì 1 marzo 2021)in cima al mondo e molto di più. L’aggiornamento del ranking ATP non può fare altro che confermare quanto fatto dalta, recentemente vincitore degli Australian Open (nono sigillo a Melbourne e 18° successo in uno Slam). La permanenza al vertice del ranking ha un valore preciso allo stato attuale delle cose: 310 settimane in carriera, esattamente quanto fatto dallo svizzero. Unsignificativo, testimonianza di grande, destinato a essere battuto. Come è noto, l’ATP ha deciso di “congelare” la classifica fino all’8 marzo 2021. Dunque anche i punti conquistati prima del lockdown potranno valere fino al 2022. Un giocatore, infatti, potrà al massimo incrementarli se otterrà un risultato migliore, ...

Djokovic raggiunge Roger Federer e prepara il sorpasso. La classifica Atp pubblicata oggi vede sempre il serbo al vertice: per lui è la settimana numero 310 della carriera in vetta al ranking, ...La nuova classifica ATP, pubblicata luned , ha sancito la leadership diDjokovic per la 310a settimana in carriera. Il serbo eguaglia cos il record dello svizzero Roger Federer, che superer sicuramente l'8 marzo dato che con il suo vantaggio in termine di punti non ...(ANSAa-AFP) - ROMA, 01 MAR - Novak Djokovic come Roger Federer. Almeno per il record di permanenza in cima al mondo. Il punto settimanale sulla classifica Atp ha infatti confermato per il tennista ser ...ROMA - Novak Djokovic eguaglia il primato di Roger Federer e prepara il sorpasso. Per il serbo, reduce dalla vittoria agli Australian Open, è la settimana numero 310 della carriera in vetta al ranking ...