Serie B Venezia - Reggiana 2 - 1. Libutti illude Alvini (Di martedì 2 marzo 2021) Venezia - E' il Venezia ad aggiugicarsi il monday night contro la Reggiana , in rimonta. Bene gli ospiti che passano in vantaggio per primi con Libutti , poi il Venezia trova il pari con Aramu su ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021)- E' ilad aggiugicarsi il monday night contro la, in rimonta. Bene gli ospiti che passano in vantaggio per primi con, poi iltrova il pari con Aramu su ...

Paolo_Brescia_ : RT @OptaPaolo: 45 – In tutti i tre campionati precedenti di Serie B a girone unico in cui ha raccolto almeno 45 punti dopo 26 partite gioca… - alebranca8 : RT @OptaPaolo: 45 – In tutti i tre campionati precedenti di Serie B a girone unico in cui ha raccolto almeno 45 punti dopo 26 partite gioca… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #SerieB: doppio Aramu ribalta la Reggiana, il Venezia vola al 2° posto e sogna la A diretta - TuttoSalerno : Serie B, l'anticipo: vince il Venezia. La classifica aggiornata! - TUTTOB1 : Serie B, Venezia-Reggiana 2-1: Aramu trascinatore, i lagunari vincono in rimonta -