Principe Filippo, l’ultima decisione dei medici spaventa i sudditi. “Perché è stato trasferito in altro ospedale” (Di lunedì 1 marzo 2021) Come vi abbiamo riferito in precedenti articoli, c’è grande preoccupazione intorno al Principe Filippo. Il marito della regina Elisabetta è infatti ricoverato in ospedale da due settimane a causa di un’infezione che gli sta creando non pochi problemi. Dopo il malore, vista la sua età molto avanzata, i medici avevano preferito disporne il suo ricovero. Nei giorni scorsi le lacrime del figlio Carlo avevano fatto spaventare i sudditi d’Inghilterra, temendo che potessero esserci esiti negativi. Alcuni giorni fa è intervenuto anche il figlio Edoardo, il quale aveva fatto intuire che difficilmente ci sarebbero state dimissioni imminenti da parte dei dottori nei confronti del padre. Ed è notizia di qualche ora fa di una novità che sta gettando ancor più nell’ansia milioni di persone. Sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Come vi abbiamo riferito in precedenti articoli, c’è grande preoccupazione intorno al. Il marito della regina Elisabetta è infatti ricoverato inda due settimane a causa di un’infezione che gli sta creando non pochi problemi. Dopo il malore, vista la sua età molto avanzata, iavevano preferito disporne il suo ricovero. Nei giorni scorsi le lacrime del figlio Carlo avevano fattore id’Inghilterra, temendo che potessero esserci esiti negativi. Alcuni giorni fa è intervenuto anche il figlio Edoardo, il quale aveva fatto intuire che difficilmente ci sarebbero state dimissioni imminenti da parte dei dottori nei confronti del padre. Ed è notizia di qualche ora fa di una novità che sta gettando ancor più nell’ansia milioni di persone. Sarebbe ...

disinformatico : Il Fatto Quotidiano annuncia la morte segreta del Principe Filippo. Da un anno. Però le fake news son colpa di Inte… - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte 99enne della regina #Elisabetta ricoverato da ormai una settimana nell'#ospedale K… - irejdoc1897 : RT @Adnkronos: #PrincipeFilippo trasferito in un altro ospedale per controlli cardiaci - fisco24_info : Gb: controlli al cuore, principe Filippo trasferito: In un altro ospedale di Londra. Cresce la preoccupazione - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Uk: controlli al cuore per il principe Filippo, trasferito in un altro ospedale di Londra -