**Pd: Nardella, 'se Conte leader M5S non può essere federatore coalizione'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Questa idea che Conte possa guidare i 5 Stelle può essere un elemento di chiarezza. Intanto per i 5 Stelle a fare un percorso. E poi è chiaro che se Conte diventa il capo di un partito alleato, non può essere un federatore di una coalizione. Perchè un federatore o è super partes o è il leader del partito maggiore". Lo dice il sindaco di Firenza, Dario Nardella, a L'Aria che Tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Questa idea chepossa guidare i 5 Stelle puòun elemento di chiarezza. Intanto per i 5 Stelle a fare un percorso. E poi è chiaro che sediventa il capo di un partito alleato, non puòundi una. Perchè uno è super partes o è ildel partito maggiore". Lo dice il sindaco di Firenza, Dario, a L'Aria che Tira su La7.

