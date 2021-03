NFL – I prospetti del draft 2021 | #27 Jeremiah Owusu-Koramoah

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 marzo 2021) Un giocatore che ha costruito grandi aspettative durante gli anni di liceo e che, dopo una stagione fuori dal campo e una non particolarmente fortunata, è riuscito a conquistare il college football.-Karamoah è stato per due anni uno dei pilastri della difesa dei Notre Dame Fighting Irish. Diversi analisti, viste le sue doti atletiche, lo paragonano a Jeremy Chinn e Isaiah Simmons, entrambi approdati in NFL con il2020, e puntano su una sua chiamata già nel primo giro. Chi è-Karamoah? Nato e cresciuto a Hampton,-Karamoah sembra intenzionato a voler proseguire la propria carriera nel football in Virginia. Quando, però, arrivano le chiamate da parte della Michigan State e di Notre Dame, il ragazzo opta per ...