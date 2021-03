Napoli | Manolas potrebbe esser convocato già per la gara contro il Sassuolo

ottopagine : Napoli, riecco Manolas. Gattuso riparte da Ghoulam e Mertens #Napoli - craba_andrea : @PaolaDiCaro @zeropregi @patricelumumb19 Anche io come Giulio Verme, penso che solo la Lazio ha una rosa pari/infer… - NunzioMarrazzo : Napoli. Manolas tra lavoro con il gruppo e personalizzato, ancora a parte Lozano e Petagna ?? #Calcio,… - GianmarcoGio : Gattuso recupera i pezzi... - psbrdx : @jerryscottismo @PaolaDiCaro @strumentiumani Anche Manolas Rudiger non erano una coppia, poi arriva un allenatore c… -

Alla ricerca della coppia perfetta Con 25 gol subiti in 23 partite , ilè la terza difesa ... La coppia Koulibaly -ha deluso sino ad ora , mentre il neoacquisto Rrhamani ha mostrato ...In infermeria ci sono infatti ancora Osimhen, Lozano, Petagna e: i primi tre sicuramente ... Le assenze dei big hanno già penalizzato moltissimo ilin questa tribolata stagione e non è un ...La 25esima giornata di Serie A vede il Sassuolo di mister De Zerbi ricevere il Napoli di Gennaro Gattuso, match in programma mercoledì 3 Marzo alle ore 18:30. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia pe ...Faouzi Ghoulam torna a prendersi la scena con la maglia del Napoli. La bella prestazione della scorsa domenica contro il Benevento ha riportato in auge ...