LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2021 in DIRETTA: Joer regina, Fischnaller è argento, ma perde l'oro per un centesimo! (Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa prima giornata dei Mondiali di Snowboard e vi augura un buon proseguimento di serata. 15:18 Naturalmente c'è del rammarico per come è finita, ma dobbiamo comunque essere felici, si tratta sempre di un argento mondiale. L'azzurro è abbastanza deluso, perdere fa sempre male, ma perdere di un centesimo è una vera e propria beffa. Appuntamento a domani per i Mondiali di Snowboard, con la speranza che questa volta la fortuna sorrida agli azzurri. 15:16 NOOOOOOOOOOO! PER UN centesimo! Loginov beffa l'azzurro sull'ultima porta, così fa davvero male. Applausi comunque all'azzurro: eterno Roland

