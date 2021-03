L’Isola dei Famosi: Akash lascia il programma (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, inizia a perdere pezzi? Sembrerebbe che Akash sia pronto al ritiro. Lo stesso modello, in un video, parla di ritirarsi e pagare la penale pur di non partecipare. Il motivo? Scopriamolo. Un litigio con gli autori delL’Isola dei Famosi ha messo in forse la partecipazione di Akash al reality in Honduras. Anzi, lui è talmente arrabbiato che è pronto a pagare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021)dei, condotta da Ilary Blasi, inizia a perdere pezzi? Sembrerebbe chesia pronto al ritiro. Lo stesso modello, in un video, parla di ritirarsi e pagare la penale pur di non partecipare. Il motivo? Scopriamolo. Un litigio con gli autori deldeiha messo in forse la partecipazione dial reality in Honduras. Anzi, lui è talmente arrabbiato che è pronto a pagare Articolo completo: dal blog SoloDonna

_Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - rainbow20202020 : @overdosediamore Ahhhhh!? Niente ora sicuramente faccio full immersion di Sanremo che mi piace sempre e poi per l'i… - offygds : - ovunque. I cacciatori stanno distruggendo l'isola. Riusciranno i nostri semidei a salvare la loro casa ed a disfa… - mvrtinvx : mi sembra un sogno che stasera finisca il grande fratello, poi però mi viene in mente che appena finisce quello ini… - Trafello2 : @gretapennyy Pure: secondo me hanno fatto tipo al: isola dei famosi che pensavano che erano: eliminati in vece anda… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera