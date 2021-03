Lino Guanciale, dove lo vedremo dopo ‘Il Commissario Ricciardi’? L’incredibile progetto che lo attende (Di lunedì 1 marzo 2021) Lino Guanciale, dove lo vedremo dopo ‘Il Commissario Ricciardi’: lo aspetta un incredibile progetto, il pubblico non vede l’ora! Lino Guanciale, sapete dove lo vedremo dopo ‘Il Commissario Ricciardi’? Ecco L’incredibile progetto che lo attende, i fan non vedono l’ora!Lui è uno degli attori italiani più quotati del momento e con Il Commissario Ricciardi ha conquistato ancora una volta il pubblico, confermando di essere un vero fuoriclasse. Stiamo parlando, ovviamente, di Lino Guanciale. Nella sua carriera di attore e doppiatore di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 marzo 2021)lo‘Il: lo aspetta un incredibile, il pubblico non vede l’ora!, sapetelo‘Il? Eccoche lo, i fan non vedono l’ora!Lui è uno degli attori italiani più quotati del momento e con IlRicciardi ha conquistato ancora una volta il pubblico, confermando di essere un vero fuoriclasse. Stiamo parlando, ovviamente, di. Nella sua carriera di attore e doppiatore di ...

repubblica : 'Il commissario Ricciardi' l'ultimo episodio è un'indagine sui sentimenti. E si farà la seconda stagione: Il primo… - Radio1Rai : #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occ… - repubblica : 'Noi', Lino Guanciale e Aurora Ruffino interpretano la versione italiana di 'This is us': Prodotto da Cattleya e Ra… - Gabri0344 : RT @Mary55246601: @Raiofficialnews @LinoGuanciale @RaiUno Che dire... questi 6 lunedì sono passati in un lampo... Grazie a Lino Guanciale a… - Maecenartis : Lino Guanciale Tutti i suoi personaggi -