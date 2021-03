Lazio Torino spostata a mercoledì: i biancocelesti non ci stanno (Di lunedì 1 marzo 2021) La Lazio non vorrebbe che la gara contro il Torino venisse spostata di 24 ore e quindi disputata di mercoledì: la decisione anche in vista della Juve La gara tra Lazio e Torino aspetta ancora di conoscere una decisione definitiva dopo il cluster Covid nel club granata e la riconferma dell’ASL della quartantena fino alla mezzanotte di domani della squadra di Nicola. C’è l’ipotesi di spostare la gara a mercoledì ma la squadra di Inzaghi non sarebbe d’accordo poichè vorrebbe lo stesso tempo di Pirlo per preparare la sfida contro la Juventus, in programma sabato allo Stadium. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Lanon vorrebbe che la gara contro ilvenissedi 24 ore e quindi disputata di: la decisione anche in vista della Juve La gara traaspetta ancora di conoscere una decisione definitiva dopo il cluster Covid nel club granata e la riconferma dell’ASL della quartantena fino alla mezzanotte di domani della squadra di Nicola. C’è l’ipotesi di spostare la gara ama la squadra di Inzaghi non sarebbe d’accordo poichè vorrebbe lo stesso tempo di Pirlo per preparare la sfida contro la Juventus, in programma sabato allo Stadium. Leggi su Calcionews24.com

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - Gazzetta_it : #LazioTorino, decide l’Asl: “Granata in quarantena fino alla mezzanotte di martedì” - SkySport : Lazio-Torino a rischio rinvio per Covid: le ultime news #SkySport #SerieA #LazioTorino #Coronavirus #Covid19 - LoreTwitto : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - farncecso : La partita lazio - torino sarà un bel casino e tutto questo grazie alla decisione arbitraria del @Coninews -