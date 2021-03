Lazio in ansia per Lazzari: rischio stiramento (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Non filtra ottimismo intorno alle condizioni di Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio è uscito dopo il primo tempo a Bologna per un problema al polpaccio. All'inizio sembrava si trattasse di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Non filtra ottimismo intorno alle condizioni di Manuel. L'esterno dellaè uscito dopo il primo tempo a Bologna per un problema al polpaccio. All'inizio sembrava si trattasse di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ansia Lazio in ansia per Lazzari: rischio stiramento ROMA - Non filtra ottimismo intorno alle condizioni di Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio è uscito dopo il primo tempo a Bologna per un problema al polpaccio. All'inizio sembrava si trattasse di una botta, poi la preoccupazione è aumentata. Potrebbe trattarsi di un guaio muscolare, ...

Il Napoli riparte: 2 - 0 al Benevento con Mertens e Politano Soltanto negli ultimi dieci minuti di partita è cresciuta l'ansia in casa Napoli per il rosso a ... Intanto si gode la vittoria, l'aggancio alla Lazio e il fatto di restare in scia alla zona Champions ( ...

