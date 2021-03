Laura Pausini, importante riconoscimento: un premio prestigioso (Di lunedì 1 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si aggiunge un tassello importante alla ricca e incredibile carriera di Laura Pausini, vincitrice di un premio molto prestigioso. Incredibile emozione vissuta dalla cantante Laura Pausini, che ha avuto modo di coronare un piccolo sogno e vincere un prestigiosissimo premio. La Pausini è una delle cantanti più importanti nel nostro paese, che ha all’attivo una Leggi su youmovies (Di lunedì 1 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si aggiunge un tasselloalla ricca e incredibile carriera di, vincitrice di unmolto. Incredibile emozione vissuta dalla cantante, che ha avuto modo di coronare un piccolo sogno e vincere un prestigiosissimo. Laè una delle cantanti più importanti nel nostro paese, che ha all’attivo una

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - octavpelin : LAURA PAUSINI – NON C’E! - gerardg50983360 : Laura Pausini & Lara Fabian - La Solitudine (Live) -