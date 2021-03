Il quantum squeezing per cercare gli assioni

(Di lunedì 1 marzo 2021) Un team di ricercatori ha utilizzato una tecnica innovativa, chiamata, per migliorare l’efficienza dell’esperimento Haystac nelPer quasi un secolo, gli scienziati si sono adoperati per svelare il mistero della materia oscura – un qualcosa di sfuggente che abita nell’universo e che probabilmente costituisce gran parte della sua massa, ma che finora si… L'articolo Corriere Nazionale.

La nuova tecnica, denominata '', dovrebbe accelerare la ricerca di un eventuale candidato per la materia oscura, ricerca che potrà essere effettuata in laboratorio. I sospetti in ...