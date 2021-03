Il Commissario Ricciardi 2 ci sarà

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lino Guanciale Non c’è più solo ilMontalbano su Rai 1, ma anche Il. Di indole, epoca e contesto estremamente diverso dall’altro ma comunque apprezzato dal pubblico, che nell’arco delle prime cinque puntate gli ha riservato una media di share del 23.5%. Questa sera andrà in onda la sesta ed ultima (qui le anticipazioni) ma possiamo già annunciarvi che il personaggio interpretato da Lino Guanciale ha guadagnato ed ottenuto una seconda stagione. Lo ha confermato il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, ma era già scontato. Il successo delle fiction, unito all’ottima interpretazione del protagonista – che si è detto molto legato a questo nuovo personaggio – e al fatto che la saga letteraria da cui è tratta conta ancora altri titoli rispetto a quelli messi in scena finora, non lasciava spazio a ...

Partiamo da qui per capire se ci possa essere Il Commissario Ricciardi 2, seguito della fortunata serie tv di Raiuno con Lino Guanciale, di cui questa sera, 1° marzo 2021, va in onda il finale della p ...