GF Vip 5 | Rosalinda Cannavò svela cosa c’è stato davvero con Dayane Mello nella casa

(Di lunedì 1 marzo 2021)c’è di vero nel rapporto nato al GF VIP 5 tra? Tra amore e amicizia il dubbio resta. A tal proposito, nel corso di una recente intervista, l’attrice ha deciso di non lasciare spazio all’immaginazione “troncando” anche “l’amicizia speciale” con la modella brasiliana. Infatti, alla domanda di Gabriele Parpiglia se avesse provato qualun po’ di più di un’amicizia, l’attrice siciliana ha categoricamente negato. Di seguito vi raccontiamoha detto nel dettaglio la nuova compagna di Andrea Zenga sul rapporto con la modella brasiliana. GF Vip 2020,parla del rapporto con“Quella fra me e...

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è... ROSALINDA. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello innamorata, ma non di Rosalinda: “Pier lo sa già” - infoitcultura : Gf Vip, Dayane, confessione shock: È innamorata ma non di Rosalinda-VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Cannavò e Andrea Zenga: colpo di fulmine al Grande Fratello2020Cannavò e Andrea Zenga sono pronti a vivere il sentimento che è nato improvvisamente nella casa del Grande ...Per questo motivo, anche se non riuscisse a vincere la quinta edizione del 'GF' condotto da ...espresso la sua stima nei confronti di Dayane e difendendo più volte l'amicizia tra lei e...Rosalinda Cannavò parla del rapporto con Dayane Mello: “Siamo solo amiche. Mi dispiace deludere le fanpage”. Rosalinda Cannavò rompe il silenzio e svela la verità sul suo rapporto con Dayane Mello. Ne ...Tra i favoriti ci sono la modella brasiliana Dayane Mello e l'influnecer milanese Tommaso Zorzi. In gara anche altri tre 'vipponi' ...