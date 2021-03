Fabio Borini: “La mia nuova vita in Turchia. Io al Milan? Vi racconto. Ancelotti e Gattuso…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Parola a Fabio Borini.Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del "Tam Saha Magazine", il calciatore italiano, ex tra le altre di Chelsea, Roma, Liverpool e Verone, ha ripercorso le tappe della sua carriera, fino alla scelta di approdare al Karagumruk, squadra che milita nel massimo campionato turco. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall'esterno offensivo classe 1991.GLI INIZI - "Il primo provino fu a Bologna. Mi porto il mio primo allenatore, una persona a cui devo tanto e che mi ha sempre motivato. Sono entrato nel settore giovanile con la promessa che sarei diventato professionista a 16 anni, ma non mi fecero il contratto. Così cominciai ad allenarmi col Chelsea, ho segnato in alcune partite di allenamento e mi offrirono un contratto, anche se non avevo 18 anni. La mia famiglia mi fece prendere da solo la decisione e sono ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Parola a.Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del "Tam Saha Magazine", il calciatore italiano, ex tra le altre di Chelsea, Roma, Liverpool e Verone, ha ripercorso le tappe della sua carriera, fino alla scelta di approdare al Karagumruk, squadra che milita nel massimo campionato turco. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall'esterno offensivo classe 1991.GLI INIZI - "Il primo provino fu a Bologna. Mi porto il mio primo allenatore, una persona a cui devo tanto e che mi ha sempre motivato. Sono entrato nel settore giovanile con la promessa che sarei diventato professionista a 16 anni, ma non mi fecero il contratto. Così cominciai ad allenarmi col Chelsea, ho segnato in alcune partite di allenamento e mi offrirono un contratto, anche se non avevo 18 anni. La mia famiglia mi fece prendere da solo la decisione e sono ...

Mediagol : Fabio Borini: 'La mia nuova vita in Turchia. Io al #Milan? Vi racconto. Ancelotti e Gattuso...'… - TOFnews : I'm Very Grateful To Carlo Ancelotti - Fabio Borini - - karagumrukista : RT @MilanLiveIT: Fabio #Borini, ex rossonero, sta disputando un’ottima stagione in #Turchia col Fatih #Karagümrük. L’italiano sta segnando… - karagumruk_fan : RT @MilanLiveIT: Fabio #Borini, ex rossonero, sta disputando un’ottima stagione in #Turchia col Fatih #Karagümrük. L’italiano sta segnando… - MilanLiveIT : Fabio #Borini, ex rossonero, sta disputando un’ottima stagione in #Turchia col Fatih #Karagümrük. L’italiano sta se… -