Droga, tatuaggi e debiti, è un 17enne accusato dell'omicidio del tabaccaio di Foggia. Il gip: "Aggressione crudele e furia criminale" (Di lunedì 1 marzo 2021) Era il più giovane del gruppo eppure era il più feroce. Ha solo 17 anni, ma "ha dato prova di essere oltremodo avvezzo alla realizzazione di variegate e gravi" forme di reato. Un giovanissimo calciatore dei campionati minori pugliesi, ma anche un soggetto "abitualmente dedito alle attività criminali" con le quali si guadagna da vivere: denaro che gli consente di ottenere il necessario e il superfluo. Dallo "smartphone costosissimo e di ultimissima generazione" ai tatuaggi da migliaia di euro fino alle vacanze nelle quali "si mangia" il denaro. È questo il ritratto che emerge dalle centinaia di pagine dell'inchiesta che ha permesso alla Squadra mobile di Foggia guidata dal vice questore Raffaele Grassi, di identificare e arrestare l'autore materiale dell'omicidio di Francesco Paolo Traiano, tabaccaio

