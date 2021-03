Covid, lo studio: più è intensa l’infiammazione, più durano i disturbi psicopatologici (Di lunedì 1 marzo 2021) A tre mesi dalle dimissioni, circa un terzo dei pazienti ricoverati per Covid continua a soffrire di disturbi psicopatologici. Soprattutto depressione, ansia, insonnia e sindrome da stress post-traumatico. In particolare, è la depressione a persistere maggiormente nel tempo. La sua gravità è strettamente legata all’intensità dello stato infiammatorio sistemico tipico delle forme gravi del virus, anche per mesi dopo la guarigione. La buona notizia è che i pazienti con queste forme depressive, rispondono bene alle terapie psicologiche e farmacologiche a disposizione. Sono i risultati di un nuovo studio coordinato dallo psichiatra Francesco Benedetti, dell’Irccs Ospedale San Raffaele e pubblicato sulla rivista scientifica “Brain, behavior and immunity“. Ricerca sui pazienti post Covid all’Irccs San ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) A tre mesi dalle dimissioni, circa un terzo dei pazienti ricoverati percontinua a soffrire di. Soprattutto depressione, ansia, insonnia e sindrome da stress post-traumatico. In particolare, è la depressione a persistere maggiormente nel tempo. La sua gravità è strettamente legata all’intensità dello stato infiammatorio sistemico tipico delle forme gravi del virus, anche per mesi dopo la guarigione. La buona notizia è che i pazienti con queste forme depressive, rispondono bene alle terapie psicologiche e farmacologiche a disposizione. Sono i risultati di un nuovocoordinato dallo psichiatra Francesco Benedetti, dell’Irccs Ospedale San Raffaele e pubblicato sulla rivista scientifica “Brain, behavior and immunity“. Ricerca sui pazienti postall’Irccs San ...

Agenzia_Ansa : Con l'uso delle mascherine sono stati evitati in Italia 30.000 casi di Covid nella prima ondata della pandemia. Lo… - fattoquotidiano : Covid, lo studio in Scozia: “Crolla fino al 94% il numero dei ricoveri tra i vaccinati” - SpotandWeb : Nuova notizia: Covid, varianti genetiche rendono recettore testosterone meno funzionante: lo studio - CittadinoOnline : Testosterone e forme gravi di Covid-19: studio coordinato dall'UniSi su EBiomedicine - - nah96nah : @pollyman_12 Li fanno comunque andare in studio, l’anno scorso non l’hanno fatto solo per via del covid -