Covid, al via la fase di sperimentazione del secondo vaccino italiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Avviata la fase di sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid: il prodotto ideato da Takis è stato somministrato al primo degli ottanta volontari. Covid, è partita la sperimentazione del vaccino italiano della Takis, con sede a Roma, Castel Romano per la precisione. Il personal sanitario ha proceduto con la somministrazione del vaccino al primo degli ottanta volontari in lista. Covid, avviata la sperimentazione del vaccino italiano Takis Il primo volontario al quale è stato somministrato il vaccino italiano contro il Covid si è vaccinato presso l’Ospedale San Gerardo di Monza. Nel ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Avviata ladidelcontro il: il prodotto ideato da Takis è stato somministrato al primo degli ottanta volontari., è partita ladeldella Takis, con sede a Roma, Castel Romano per la precisione. Il personal sanitario ha proceduto con la somministrazione delal primo degli ottanta volontari in lista., avviata ladelTakis Il primo volontario al quale è stato somministrato ilcontro ilsi è vaccinato presso l’Ospedale San Gerardo di Monza. Nel ...

