Condannato a pagare l'ex moglie per i lavori domestici: dovrà darle quasi 6500 euro (Di lunedì 1 marzo 2021) Sentenza storica in Cina: un uomo dovrà versare 50000 yuan alla ex per coprire 5 anni di lavori domestici non retribuiti Un uomo è stato Condannato a risarcire la ex moglie di oltre 50000 yuan (circa 5400 sterline) per i lavori domestici che lei aveva fatto durante il loro matrimonio. È una sentenza storica quella che arriva dalla Cina e che riguarda il caso giudiziario conseguente a un divorzio: il tribunale per il divorzio di Pechino ha stabilito che, in cambio di cinque anni di lavoro non retribuito, la donna dovrà essere risarcita dall'ex marito con 5460 sterline. La divisione della proprietà comune di una coppia dopo il matrimonio di solito comporta la divisione della proprietà materiale; ma, ha sottolineato il giudice, "i ...

