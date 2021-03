Baronissi | laboratori imprenditoria giovanile | avviso pubblico per gli under 30

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il Comune diattiva duededicati all’in collaborazione con Confartigianato Salerno. C’è tempo fino al 10 marzo per partecipare all’per idi creazione di impresa e pianificazione della carriera rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni e finanziati nell’ambito del progetto europeo DARE (Day one Alliance for employment) cofinanziato dal fondo EEA and Norway Grants. La formazione sarà svolta in modalità telematica in considerazione delle limitazioni imposte dal covid. “E’ una opportunità formativa che mettiamo al servizio dei nostri giovani – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – il sostegno all’...

