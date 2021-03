A Roma il primo murale "pubblico" in Italia che raffigura un bacio tra due donne (Di lunedì 1 marzo 2021) Un murale in pixel art che rappresenta il bacio alla luce del sole tra due ragazze. L’opera è dello street artist Krayon, con la collaborazione dell’agenzia Zon Productions e del Municipio III di Roma Capitale, che verrà inaugurata oggi pomeriggio presso la Metro B Jonio di Roma. “Prima di oggi nessuna istituzione pubblica in Italia aveva mai autorizzato murales con un bacio fra due donne o due uomini”, sottolinea l’attore Paolo Turano, (amatissimo dal grande pubblico per l’interpretazione di Filippo Sava nella serie Skam Italia) per Gay Help Line.Sull’opera è riportato il numero verde 800.713.713, contact center contro l’omotransfobia che ogni anno, come riporta il comunicato, riceve circa 20.000 contatti, offrendo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Unin pixel art che rappresenta ilalla luce del sole tra due ragazze. L’opera è dello street artist Krayon, con la collaborazione dell’agenzia Zon Productions e del Municipio III diCapitale, che verrà inaugurata oggi pomeriggio presso la Metro B Jonio di. “Prima di oggi nessuna istituzione pubblica inaveva mai autorizzatos con unfra dueo due uomini”, sottolinea l’attore Paolo Turano, (amatissimo dal grandeper l’interpretazione di Filippo Sava nella serie Skam) per Gay Help Line.Sull’opera è riportato il numero verde 800.713.713, contact center contro l’omotransfobia che ogni anno, come riporta il comunicato, riceve circa 20.000 contatti, offrendo ...

