Toscana, meteo: codice giallo per forte vento (Di domenica 28 febbraio 2021) codice giallo in Toscana. Tempo ancora soleggiato, ma oggi domenica, sono attesi venti in rinforzo da nord est con forti raffiche allo sbocco delle valli, sulla costa centrale e sui crinali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021)in. Tempo ancora soleggiato, ma oggi domenica, sono attesi venti in rinforzo da nord est con forti raffiche allo sbocco delle valli, sulla costa centrale e sui crinali L'articolo proviene da Firenze Post.

amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 28/02/2021 08:00 - LAMMA - - FirenzePost : Toscana, meteo: codice giallo per forte vento - flash_meteo : #meteomare #toscana: oggi venti moderati di Grecale con forti raffiche, ma in attenuazione dal pomeriggio. Mare mos… - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: giornata in prevalenza soleggiata, con qualche innoc… - Meteopistoiait : 27/2/2021 - MaxTemp 19.4, MinTemp 2.5, Pioggia 0.0, Dir Vento SW, VelMax 45.0, Baro 1026.9, +0.5 #meteopistoia #pistoia #meteo #toscana -