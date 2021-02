Rocco Casalino a Striscia la Notizia | ' Per 2 milioni di euro io portavoce di Berlusconi' Poi la rivelazione choc

matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - Striscia : 'Per 2 milioni di euro farei il portavoce di Berlusconi'. Questa e altre rivelazioni nella speciale intervista di… - Capezzone : +++Spazio denuncia+++ Ingiusta e inaccettabile questa censura tv contro Rocco Casalino. Inspiegabilmente preclusi a… - rassegnaflp : RT @SusannaQua: Sono andata in macelleria e c’era ospite Rocco Casalino. - bepino19 : RT @cgregorio52: Pochi attimi fa su RaiUno: “tra poco una grande esclusiva: Rocco Casalino a Domenica In”. Passo e chiudo (il televisore).… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

... 'Rai Scoglio 24' (il canale di Striscia la notizia 'dedicato' alla Rai) inaugura il nuovo format di approfondimenti ' Che scoglio che fa' con l'intervista 'esclusivissima' a, ex ...ospite di nunzia de girolamo a ciao maschio 1 - 'RENZI, SALVINI E MELONI SESSISTI', LE ACCUSE DIIN TV POI NON ANDATE IN ONDA. ANZALDI: 'PUBBLICARLE SAREBBE STATO INACCETTABILE'...Rocco Casalino a Striscia la Notizia. Lunedì primo marzo, “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia la notizia “dedicato” alla Rai) inaugura il nuovo format di approfondimenti "Che scoglio che fa" con l ...A Domenica In Rocco Casalino presenta la sua autobiografia Il portavoce e concede un’ampia intervista fra carriera in politica, esperienze in tv e vita privata. Il politico, in particolare, rivela a M ...