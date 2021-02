Rally Artico 2021 | Ott Tanak controlla e vince per la prima volta in stagione

(Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo un mediocre appuntamento tra le stradine di Montecarlo, l’estone Ottil, secondo atto del WRC. L’alfiere della Hyundai ha gestito la situazione ed ha respinto nelle ultime due frazioni gli attacchi dei diretti rivali. Il campione 2019 si impone per la 14^in carriera, latra il neve ed il ghiaccio della Lapponia. Otthato la situazione nellafatica di giornata, la nona del week-end. Il gallese Elfyn Evans (Toyota) ha iniziato con il piede giusto piazzandosi davanti al padrone di casa Rovampera. La giovane stella della casa Giapponese ha preceduto per un decimo su Neuville, diretto rivale per il podio. Dopo aver rimediato 5.9 secondi nella SS9, ...

C'è da dire, a onor del vero, che il più veloce dalla seconda giornata dell'ArcticFinland ... il completamento dell'opera con un messaggio morale di assoluta intensità dal Circolo Polare. ...Agli inizi della carriera ad affiancarlo come navigatore c'era Jean Todt, il presidente della Fia nell'esprimere il cordoglio ha ricordato queldel 1975 corso insieme su una Fiat 124. "È ...Il “Primo Uomo” di Hyundai ha richiamato all’ordine e chiesto risultati. Messaggio ricevuto. Tanak è in testa con un controllo della situazione disarmante. Niente da fare per il migliore Rovanpera, né ...ROVANIEMI – Per usare una metafora ciclistica, Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé) è sempre in fuga nel Rally Artico di Finlandia. Dopo aver vinto i due stage di ...