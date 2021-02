Pokémon Presents 2021 | le novità Nintendo

Leggi su windowsinsiders

(Di domenica 28 febbraio 2021) Annunciati i remake di Diamante e Perla. Arriverà nel 2022 Leggende: Arceus. Dopo tante attese arriva il gioco che tutti i fan sognavano.: tutte leSi è tenuto il 26 febbraio il “”, evento live Twitch tenutosi in occasione del venticinquesimo anniversario dell’amatissimo brand. Dopo aver mostrato alcune immagini sul nuovoSnap, in arrivo il 30 aprile suSwitch, gli annunci rilasciati dalla casa nipponica possono essere riassunti in tre semplici parole: Diamante, Perla e Arceus.“Diamante lucente” e “Perla splendente” Dopo l’uscita di Let’s go Pikachu e Evee e dei più recenti Spada e Scudo, sono in arrivo su ...