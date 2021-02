Molestie sessuali | ancora nei guai il governatore di New York Andrew Cuomo

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sempre piùper. Una seconda donna, anche lei un’ex assistente del potentedi New, lo accusa di. La venticinquenne Charlotte Bennett , come racconta...

Agenzia_Ansa : Usa, una seconda donna accusa Cuomo di molestie sessuali - Giovannaconfal6 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, una seconda donna accusa Cuomo di molestie sessuali - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, una seconda donna accusa Cuomo di molestie sessuali - GHERARDIMAURO1 : Usa, una seconda donna accusa Cuomo di molestie sessuali - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Usa, seconda donna accusa Cuomo di molestie sessuali #NewYork -

Ultime Notizie dalla rete : Molestie sessuali

Agenzia ANSA

... nel corso del processo che vede il docente, un 65enne di origine riminese ma residente a Ravenna, accusato di violenza sessuale per presunti palpeggiamenti e attinei confronti delle ..."La sua è la madre di tutte le storie: cinquecento vittime di abusi e violenze, un massimo ... ha avviato corsi di formazione sul tema dellee messo a punto un decalogo con i ...Una seconda donna, la venticinquenne assistente Charlotte Bennett, ha denunciato il comportamento equivoco del suo ex datore di lavoro ...(ANSA) – WASHINGTON, 27 FEB – Sempre più guai per Andrew Cuomo. Una seconda donna, anche lei un’ex assistente del potente governatore di New York, lo accusa di molestie ...