LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Federica Brignone ad un passo dalla vittoria, brutti infortuni per Lie e Schneeberger! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.25 In attesa della ripartenza riproponiamo la classifica provvisoria: 1 Federica Brignone Ita 1:14.61 2 Lara Gut-Behrami Svi a 59 centesimi 3 Corinne Suter Svi a 724 Elena Curtoni Ita a 785 Francesca Marsaglia Ita a 836 Marta Bassino Ita a 86 7 Ragnhild Mowinckel Nor a 90 8 Tamara Tippler Aut a 1.17 9 Tessa Worley Fra a 1.49 10 Breezy Johnson Usa a 1.54 12.22 Proseguono i soccorsi alla sfortunata sciatrice austriaca. Vedremo quanto tempo occorrerà per stabilizzarle la gamba e permetterle il trasporto in ospedale. 12.19 Rosina Schneeberger sta ricevendo i soccorsi, ma le immagini hanno fatto capire subito la gravità della sua caduta. Arriva un infortunio ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.25 In attesa della ripartenza riproponiamo la classifica provvisoria: 1Ita 1:14.61 2 Lara Gut-Behrami Svi a 59 centesimi 3 Corinne Suter Svi a 724 Elena Curtoni Ita a 785 Francesca Marsaglia Ita a 836 Marta Bassino Ita a 86 7 Ragnhild Mowinckel Nor a 90 8 Tamara Tippler Aut a 1.17 9 Tessa Worley Fra a 1.49 10 Breezy Johnson Usa a 1.54 12.22 Proseguono i soccorsi alla sfortunata sciatrice austriaca. Vedremo quanto tempo occorrerà per stabilizzarle la gamba e permetterle il trasporto in ospedale. 12.19 Rosina Schneeberger sta ricevendo i soccorsi, ma le immagini hanno fatto capire subito la gravità della sua caduta. Arriva uno ...

