Isola 15 | svelati altri quattro naufraghi ufficiali

Il 15 marzo partirà la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Le pagine social del programma, dopo aver ufficializzato il nome dell'inviato, Massimiliano Rosolino, e delle opinioniste, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, in questi giorni hanno reso noti anche tutti i naufraghi pronti a partire per questa incredibile esperienza. I concorrenti già annunciati sono lo youtuber Awed, l'attore Brando Giorgi, l'ex protagonista di Pechino Express Vera Gemma, la pronipote del fondatore di Gucci Drusilla Gucci, la conduttrice Elisa Isoardi, il modello Akash kamur, l'ex Miss Italia Carolina Stramare, il Visconte Ferdinando Guglielmotti, l'attrice Angela Melillo, il vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle Gilles Rocca e la comica Valentina Persia.

